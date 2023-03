Case sfitte, Franco: esenzione Imu per ristrutturazione è grande risultato

Case sfitte Lombardia, l’esenzione Imu durante il periodo della ristrutturazione è un grande risultato per il titolare alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco.

Il Dipartimento delle Finanze ha infatti diramato una Risoluzione sulla possibilità di esentare dall’IMU gli alloggi sfitti per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie all’assegnazione.

Esenzione Imu per case sfitte

“Il lavoro del Governo – commenta Paolo Franco, assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia – ci permette di compiere un grosso passo avanti nella ristrutturazione degli alloggi sociali, con lo scopo di restituirli ai cittadini. E ci impegniamo fin da ora a sfruttare al meglio questa opportunità. Questa interpretazione segue la novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2023. Essa prevede, dal 1° gennaio 2023, l’esenzione dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente”.

“La Risoluzione – aggiunge l’assessore – diventerà operativa solo dopo un regolamento comunale, che ogni Amministrazione dovrà predisporre. Quindi solleciteremo i Comuni, affinché procedano in tal senso e non si perda questa opportunità storica. Mi sono interessato al tema degli alloggi sfitti fin dal giorno del mio insediamento. Ringrazio il Governo per aver risposto tempestivamente a un’esigenza degli alloggi popolari. Ciò ci consentirà di dare risposte ai cittadini che è la priorità del mio assessorato”.