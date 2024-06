A Milano la quinta edizione del meeting ‘The New Atlas of Digital Art’

Al via al Meet Digital Culture Center di Milano la quinta edizione del meeting europeo ‘The New Atlas of Digital Art’. La convention, in programma oggi e domani, è dedicata interamente all’arte digitale e alle esperienze immersive con attività aperte al pubblico. L’evento offre una riflessione di portata internazionale volta a promuovere e a indagare gli scenari della creatività digitale, mettendo in luce il potenziale delle sperimentazioni creative immersive come possibile driver di innovazione culturale, sociale ed economica. All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Assessore Caruso: momento di riflessione anche su intelligenza artificiale

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore – è vicina al Meet che dallo scorso anno è entrato nel circuito dei musei riconosciuti dalla nostra istituzione. Si tratta di un laboratorio straordinario che interpreta e intercetta le esigenze e i linguaggi del nostro tempo in modo trasversale. Quella odierna è stata l’occasione per aprire una riflessione sul ruolo della tecnologia, che fa ormai parte delle modalità di esperienza della creatività, e il suo impatto sull’arte”.

“Penso – ha aggiunto – per esempio all’intelligenza artificiale che ci pone davanti a nuovi scenari anche in ambito artistico-culturale portando numerose opportunità. Un utile strumento che però deve affiancare l’uomo e non sostituirlo”.

‘The New Atlas of Digital Art’, a Milano panoramica sull’immersività artistica

La rassegna offre, dunque, una panoramica sull’immersività artistica attraverso le voci dei protagonisti della scena europea, riflettendo sui diversi scenari e sulle nuova tracce di cambiamento culturale. Tra le varie attività l’incontro ‘Meet the Media Guru’, con protagonista Jean-Michel Jarre. Il musicista e compositore, infatti, ha aperto nuovi orizzonti con la sua musica e la sua maestria nell’innovazione creativa.