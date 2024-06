Piano Mattei, Fontana: pronti a collaborare, ci sono vantaggi reciproci

“Confermiamo la nostra disponibilità a collaborare per la realizzazione del Piano Mattei. Un’azione che va vista e valutata come un intervento di medio-lungo termine, in grado di essere utile per tutti i soggetti chiamati in causa. Un reciproco vantaggio, un reciproco interesse che, per quanto ci riguarda, può permetterci di esportare le nostre capacità e le nostre esperienze nei Paesi africani. In modo tale da migliorane le condizioni di vita, evitando così situazioni incontrollate e favorendo un miglior equilibrio dei flussi migratori”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del convegno ‘Piano Mattei, quali opportunità per Africa, Italia e imprese’ presso la sede di Confcommercio di Milano.