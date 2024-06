“Oggi la sfida è trattenere in Lombardia il turista internazionale che arriva e sosta a Milano, proponendogli un’offerta turistica accattivante all’interno del nostro territorio”. Così Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, nell’incontro organizzato alla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi nella sede meneghina di Palazzo Turati.

Un momento di confronto al quale hanno preso parte il vicepresidente dell’Ente Massimo Dal Checco e gli stakeholders del settore. Di fronte a loro l’assessore ha illustrato gli ultimi dati sui flussi turistici, i trend dei prossimi mesi, le misure regionali finora messe in atto e le strategie da condividere.

“Il ruolo delle Camere di Commercio e del sistema camerale – dichiara l’assessore – è strategico e fondamentale per lo sviluppo, la promozione del territorio e il sostegno alle imprese . Per questi motivi ho deciso di incontrare tutte le Camere di Commercio lombarde per avviare una politica di prossimità. Ed anche programmare momenti di confronto con gli attori del territorio raccogliendo importanti informazioni sulle attività già avviate a livello locale”.

“Milano è da sempre ‘campione’ di turismo, prima provincia per soggiorni, un ‘brand’ di forte richiamo mondiale – continua l’assessore-. Non c’è turista internazionale che non passi dal capoluogo lombardo. Il nostro obiettivo però deve essere quello di saper raccontare, con abilità, le meraviglie che possono accogliere il turista in un ‘fuori Milano’. Per scoprire e vivere un territorio ricco di bellezza”.

Lombardia Style, vetrina di eccellenze lombarde

“Il turista oggi – prosegue – è sempre più alla ricerca di esperienze, luoghi autentici da scoprire ed emozioni da condividere con la comunità che lo accoglie. Il progetto di marketing territoriale ‘Lombardia Style’ è nato proprio dalla necessità di una nuova narrazione del nostro territorio. Un territorio fatto di creatività, di maestria nelle produzioni, di tradizione e innovazione, di arte, di cibo goloso e di paesaggi incredibili. Il turista può passare in poco tempo dalla realtà cosmopolita di Milano a una pista ciclabile sulle rive di un lago o di un fiume, ad assaporare la storia in una dimora d’epoca. O a gustare i cibi della tradizione, a praticare sport all’aria aperta, a visitare una fabbrica di design. O anche a farsi personalizzare un capo di abbigliamento nella bottega artigiana”.

“Regione Lombardia – dice ancora Mazzali – invita alla collaborazione e a sfruttare questo palcoscenico per parlare ai turisti internazionali con una voce unica e più forte: vogliamo offrire con questo progetto una vetrina dalle tante eccellenze, un’opportunità per i territori di alimentare questa narrazione di cui noi possiamo solo creare la cornice”.

Dal Checco (Camera di Commercio): dietro il successo ci sono imprenditori

Grande condivisione delle strategie e piena collaborazione nelle parole di Massimo Dal Checco, vicepresidente della Camera di commercio di Milano, Monza – Brianza e Lodi. “La crescente attrattività internazionale di Milano, trainata dai settori di eccellenza quali la moda, il design, la cultura, poggia da sempre su una filiera imprenditoriale ampia e diversificata. Un patrimonio del territorio che la Camera di commercio valorizza e promuove con progetti mirati. Investimenti diretti, strumenti di monitoraggio. Grazie a queste ed altre iniziative Milano saprà certamente mettersi al servizio del più ampio territorio regionale. Ponendosi come gateway e punta avanzata di un’offerta turistica di eccellenza. E lavorando insieme su obiettivi condivisi, in un’ottica di sostenibilità, anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026”.