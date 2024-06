Confagricoltura. Beduschi: solidarietà per attacco vile a sede Milano

“Massima solidarietà al presidente Antonio Boselli e a tutta Confagricoltura Lombardia per la vile scritta comparsa nella mattinata di venerdì 21 giugno sui muri della sede di Milano”. Così l’assessore della Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commentando la notizia relativa alle scritte apparse questa mattina sui muri della sede di Confagricoltura Lombardia a Milano.

No a strumentalizzazione dei fatti

“I tragici avvenimenti che hanno funestato in questi giorni le campagne italiane – spiega – non possono essere strumentalizzati da chi per ricerca di visibilità colpisce nel mucchio. Per accertare le eventuali responsabilità nei fatti lavorano, quotidianamente, Magistratura e Forze dell’ordine per punire quindi i colpevoli”.

Vile attacco a Confagricoltura Milano

“Colpire un intero settore e chi ogni giorno lavora per rappresentare gli agricoltori – conclude – è invece ipocrita e vigliacco. Oltre che assolutamente irrispettoso per le vittime e le loro famiglie”.