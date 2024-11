Milano, ‘Uffici di prossimità’ punto di incontro tra giustizia e territorio

Con quello di Milano sono 42 gli ‘Uffici di prossimità’ inaugurati in Lombardia. La Regione ha infatti aderito al progetto avviato dal Ministero della Giustizia nell’ambito del ‘Programma operativo nazionale di governance e capacità istituzionale 2014-2020’ e volto ad attivare a livello nazionale, negli enti locali, una rete di sportelli in grado di creare dei punti di contatto tra la Giustizia e i cittadini.

Uffici di prossimità, quello di Milano è in via Oglio

All’inaugurazione dello ‘sportello’ di via Oglio 18 a Milano, sede del Municipio 4, presente, per la Regione Lombardia, il vicepresidente e assessore al Bilancio, Marco Alparone.

“Mi fa particolarmente piacere – ha commentato il vicepresidente – per chi come me viene dal territorio, parlare di prossimità, oggi è infatti sempre più importante. Parlare di prossimità nella Giustizia, in particolare, vuol dire parlare alle fasce più deboli. Qui trovano un punto di ascolto e di confronto per quello che è la giustizia ordinaria, vicino a casa loro, per rispondere ai loro bisogni”.

“Sono molto contento – ha sottolineato – che Regione Lombardia abbia investito, non solo qui a Milano, ma in 42 sportelli in tutta la Lombardia costruendo così un legame sempre più stretto tra cittadini e Giustizia, partendo proprio dai più fragili”.

I servizi per i cittadini

I 42 uffici di prossimità di Regione Lombardia, che rappresentano 297 Comuni, offrono un servizio gratuito di orientamento, informazione e anche di inoltro pratiche per tutti i cittadini. Il loro obiettivo è infatti quello di assicurare una ‘giustizia di prossimità’, garantendo così la tutela dei diritti senza dover andare direttamente negli uffici giudiziari.

È possibile rivolgersi agli ‘sportelli’ , ad esempio per inoltrare al Tribunale le pratiche per l’amministrazione di sostegno o per il rilascio di un’autorizzazione o di documenti validi per l’espatrio. Gli ‘Uffici di prossimità’ garantiscono anche supporto nella compilazione della modulistica degli uffici giudiziari e informazioni sugli istituti di protezione giuridica come ad esempio la tutela dei minori.

I 42 Uffici di prossimità in Lombardia

I 42 ‘Uffici di prossimità’ della Lombardia sono distribuiti in dieci province.

– Milano: 11

– Bergamo: 1

– Brescia: 5

– Como: 5

– Cremona: 2

– Lecco: 1

– Monza Brianza: 3

– Pavia:8

– Sondrio: 1

– Varese: 5 .