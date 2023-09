‘MilanOltre Festival 2023’, assessore Caruso: danziamo verso il futuro

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha partecipato alla presentazione di ‘MilanOltre Festival 2023’, kermesse internazionale di danza e di arti dello spettacolo. La conferenza stampa si è svolta questa mattina a Milano presso il Teatro Elfo Puccini.

“Questa manifestazione – ha affermato Caruso – è giunta alla 37esima edizione. Ciò dimostra l’altissimo valore di una proposta qualitativa che attraversa gli anni migliorandosi e, soprattutto, riuscendo ad interpretare i gusti e le nuove tendenze stando al passo con i tempi”.

“Il titolo ‘MilanOltre” – ha aggiunto – lascia immaginare uno spazio temporale capace di allargarsi, così come solo un passo di danza riesce a fare riempendo il luogo dell’esibizione”.

MilanOltre Festival 2023, assessore Caruso: sostegno da Regione Lombardia

“Il sostegno di Regione Lombardia – ha proseguito – verso iniziative come questa, peraltro di rilevanza regionale, è motivo di grande orgoglio. La mia presenza, inoltre, testimonia quanto crediamo in iniziative in grado di diffondere la qualità dell’esperienza artistica”.

“Mi auguro – ha concluso l’assessore Caruso – che possiate davvero danzare verso un futuro rivolto alla profonda passione che i nostri ragazzi nutrono per la danza e coltivando il loro talento”.

Il programma di ‘MilanOltre’ prevede 60 eventi tra focus internazionali, 10 prime nazionali, oltre 20 appuntamenti dedicati alle nuovissime generazioni, incontri, libri, masterclass e nuovi progetti.

Le iniziative andranno in scena dal 28 settembre al 15 ottobre al Teatro Elfo Puccini, al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e in altri luoghi della città.