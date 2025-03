Beduschi: 2 milioni per supportare la crescita delle cantine

Da venerdì 21 marzo 2025 in Lombardia è ufficialmente possibile presentare domanda per i contributi previsti dalla misura Investimenti ‘OCM Vino’ relativa alla campagna vitivinicola 2025-2026. Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni di euro per sostenere le imprese del settore, favorendo l’innovazione e il miglioramento della competitività. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, annunciando inoltre che il bando resterà aperto fino al 30 aprile 2025.

Con misura Investimenti OCM Vino Lombardia risorse importanti

“Anche nel 2025 – dice l’assessore Beduschi – stanziamo risorse importanti per accompagnare la crescita delle nostre cantine. Il comparto vitivinicolo lombardo sa sempre più distinguersi per qualità e innovazione, e anche con questa misura vogliamo dare alle aziende gli strumenti per continuare a eccellere sui mercati, investendo in strutture moderne, tecnologie avanzate e nuovi canali di vendita”.

A chi è diretta

La misura è destinata a micro, piccole e medie imprese agricole e di trasformazione, nonché alle imprese intermedie con meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di euro. L’importo complessivo delle spese ammissibili varia tra un minimo di 5.000 e un massimo di 200.000 euro. Le domande possono essere presentate attraverso il portale SISCO di Regione Lombardia.

Utilizzo dei fondi

Le aziende potranno utilizzare i fondi per diversi interventi, tra cui la costruzione o ristrutturazione di cantine, uffici e locali di commercializzazione. Sarà possibile, tra l’altro, investire nell’acquisto di macchinari e attrezzature per la produzione, conservazione e confezionamento del vino, nonché nell’allestimento di punti vendita al dettaglio e sale di degustazione. Inoltre, i finanziamenti potranno essere impiegati per la creazione e l’aggiornamento di siti internet dedicati all’e-commerce.

Viticoltura lombarda in continua espansione

“La viticoltura lombarda – conclude Beduschi – è una realtà in continua espansione, con oltre tremila imprese che ogni anno consolidano la propria presenza nei mercati nazionali e internazionali. Con questa misura ribadiamo il nostro impegno concreto: vogliamo supportare chi investe nella qualità, nell’innovazione e nella promozione del nostro patrimonio enologico. Il futuro del vino lombardo si costruisce ora, e Regione Lombardia è pronta a fare la sua parte”.