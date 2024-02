In mostra a Treviglio i dipinti realizzati dai ragazzi diversamente abili

Inaugurata a Treviglio (BG) la mostra dei dipinti realizzati dai ragazzi diversamente abili dell’Associazione ‘Ci sono anch’io’ Onlus. Un’esposizione allestita nella sede della Cassa Rurale BCC di Treviglio. All’evento ha partecipato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

“Che cos’è l’arte – ha evidenziato Franco – se non la massima espressione di abilità diverse? In questa esposizione possiamo vedere la rappresentazione degli alberi, dell’universo, delle stelle e della Terra realizzata da chi ha occhi speciali. Veniamo portati in un mondo di colori e sensazioni che ci aiuta a ritrovare la nostra sensibilità verso la natura e verso tutto quello che ne fa parte”.

“Il ringraziamento mio e di Regione Lombardia – ha proseguito Franco – va quindi all’Associazione, alla BCC Treviglio, agli organizzatori, al maestro Manenti che ha guidato gli artisti e a tutti coloro che ci hanno creduto ma soprattutto che ci credono ogni giorno. Grazie alle famiglie dei ragazzi e ai volontari, perché non solo hanno creato una mostra bellissima, ma ne hanno fatto anche un trampolino di lancio per questi giovani”.