Desenzano del Garda (BS), inaugurata la motonave ibrida ‘Ander’

Inaugurata a Desenzano del Garda (Brescia) la nuova motonave ibrida ‘Ander’, in servizio nella flotta di Navigarda. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato gli assessori di Regione Lombardia Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; al sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Alessandro Morelli, e al gestore governativo della Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi.

Assessore Lucente: potenziamento della mobilità sostenibile

“L’inaugurazione della motonave ibrida ‘Ander’ – ha evidenziato l’assessore Lucente – rientra nell’impegno per la valorizzazione della mobilità dolce che Regione guarda con assoluto favore. Dal nostro punto di vista, lavoriamo costantemente all’incremento di progetti legati allo sviluppo dei trasporti a basso impatto ambientale. Vogliamo ottenere questo risultato attraverso azioni e strumenti per il potenziamento della mobilità elettrica e degli altri carburanti alternativi. Una rivoluzione green che ci deve vedere protagonisti in sinergia con le Autorità di bacino e tutti gli enti preposti. Un percorso che condividiamo anche con il Governo, in una collaborazione sempre più stretta che speriamo possa portare alla regionalizzazione del nostro sistema lacuale. Ciò è fondamentale per uno sviluppo armonico, sostenibile ed attrattivo dell’intero comparto”.

Assessore Terzi: benefici rilevanti per residenti e turisti

“Il varo della motonave ibrida ‘Ander’ – ha sottolineato l’assessore Terzi – segna un passo avanti per la navigazione pubblica sul Lago di Garda in termini di innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente. L’imbarcazione, oltre al comfort per i passeggeri, garantisce una maggiore silenziosità e una riduzione delle emissioni inquinanti. La ‘Ander’ rappresenta una novità significativa a beneficio di residenti e turisti e si affianca alle altre navi ibride già in servizio sui laghi lombardi. Il lavoro sinergico tra Regione, Governo, Autorità di bacino ed enti locali produce risultati concreti. Per quanto riguarda gli investimenti regionali, pochi giorni fa per Desenzano del Garda abbiamo stanziato infatti 1.250.000 euro per cofinanziare l’ampliamento della passeggiata a lago dal pontile Feltrinelli a vicolo delle Lavandaie”.

Vicepremier Salvini: investimenti per il territorio

“La motonave ibrida – ha detto il vicepremier Salvini – è infatti un segno di attenzione del Ministero ai laghi lombardi. Per il Lago di Garda è quindi una bella giornata, lo è per i turisti e per i residenti. Investimenti come questo sono al servizio del territorio: portano indotto, ricchezza e lavoro, considerando anche che la Navigazione Laghi nei prossimi mesi assumerà 120 persone”.

Caratteristiche della motonave ibrida ‘Ander

La motonave ibrida ‘Ander’ è dotata di un sistema di propulsione che permette quindi di navigare in modalità full-electric per una durata massima di più di 2 ore alla velocità di 7 nodi e di effettuare le manovre di approdo, le operazioni di sbarco/imbarco dei passeggeri e le manovre di allontanamento dal pontile in modalità full-electric (senza emissione di sostanze inquinanti e di rumore). I motori sono dotati di un sistema di abbattimento dei gas di scarico denominato ‘SCR’. La ‘Ander’ ha infatti una capienza di 250 passeggeri con 4 posti per persone con disabilità e può trasportare 10 biciclette con postazioni per la ricarica elettrica.