Gli organizzatori della 27^ edizione della ‘Festa Bikers‘ 2024, motoraduno benefico in programma dal 20 al 25 agosto 2024 a Cologno al Serio (Bg), hanno fatto tappa in Regione Lombardia.

In piazza Città di Lombardia sono stati accolti dall’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi. Presente anche l’euro parlamentare Lara Magoni.

Festa Bikers 2024, La Russa: abbinare passioni e impegno sociale

“Una festa di bikers – ha dichiarato l’assessore La Russa – può trasformarsi in un momento di grande impegno sociale. Migliaia di appassionati si riuniscono e raccolgono risorse devolvendole ad associazioni di volontariato: l’esempio di come le passioni possano essere abbinate all‘impegno sociale verso chi ha più bisogno”.

Sottosegretario Picchi: tra attenzione al sociale e sostenibilità ambientale

“Sono molto felice – ha affermato il sottosegretario Picchi – che ben 12 associazioni potranno beneficiare degli effetti questa fantastica festa di bikers. I partecipanti dimostrano, tra l’altro, di possedere una grandissima sensibilità. Da evidenziare, poi, come i temi della sostenibilità ambientale siano condivisi dagli organizzatori”.

Magoni: un evento che porterà spettacolo e divertimento sul territorio

“Ho voluto esserci – ha spiegato Magoni – perché la festa bikers di Cologno al Serio per me significa ‘casa’. In questa edizione oltre 5.000 motociclisti si incontreranno, portando al territorio spettacolo, divertimento, energia e diverse risorse destinate alla solidarietà“.

Assessore Franco: iniziativa per raccogliere fondi per le associazioni

A Palazzo Pirelli, a rappresentare la Giunta regionale in occasione della conferenza stampa l’assessore alla Casa e Housing sociale, il bergamasco Paolo Franco: “A Cologno al Serio – ha spiegato – si incontrano solidarietà, beneficenza, sport, musica e gioia di stare insieme. Nella scorsa edizione questo appuntamento ha raccolto 50.000 persone e fondi da donare alle associazioni che aiutano chi ha bisogno. Regione Lombardia è sempre pronta ad affiancare queste iniziative che fanno bene al territorio, alla comunità, all’associazionismo e ai cittadini in difficoltà”.