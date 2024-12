Partenza record e boom di presenze per ‘È Natale a Palazzo Lombardia’ . Nel weekend appena trascorso gli eventi proposti dalla Regione hanno fatto registrare numeri importanti sia per le visite al 39esimo piano, sia per la pista di pattinaggio su ghiaccio. Bene anche le visite alla mostra ‘Arte nel Cuore’ nello spazio (ingresso lato via Galvani) con dieci creazioni di Andy Warhol e numerosi pezzi di design, arte e moda di Gaetano Pesce, Flavio Lucchini, Diego Gugliermetto e Pasquale Bonfilio.

Boom di presenze per ‘È Natale a Palazzo Lombardia’

Al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ sabato 7 e domenica 8 dicembre sono saliti circa 3.000 visitatori e appassionati d’arte. Nel punto più alto di Palazzo Lombardia è infatti possibile ammirare le due nuove installazioni artistiche di Pietro Terzini. Sullo ‘specchio di ghiaccio’ più grande di Milan si sono invece alternati 2.500 pattinatori.

Divertimento e cultura

“Un’apertura – commenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – all’insegna del divertimento che ha richiamato molti cittadini e numerosi turisti. Proposte in grado di far trascorrere qualche momento di svago e di spensieratezza”.

Le iniziative fino all’Epifania

Oltre all’intero programma delle iniziative, consultabile sul sito internet della Regione, va ricordato che il Belvedere sarà aperto su prenotazione . Questi i prossimi weekend di apertura: 14 e 15 ; 21 e 22; 28 e 29 dicembre 2024 e sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025. L’orario è per tutti questi giorni sempre dalle ore 10 alle 18.