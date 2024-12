Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, sono intervenuti all’incontro ‘Il management sanitario di fronte alle emergenze, sfide e sinergie tra pubblico e privato’, promosso in collaborazione con il dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio di Ministri, Polis Lombardia e Regione Lombardia, alla presenza del presidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione (SNA), Paola Severino.

L’appuntamento rientra nelle attività del Polo formativo territoriale della SNA Lombardia, presentato in Regione lo scorso aprile, che ha sede a Palazzo Lombardia.

Presidente Fontana: formazione manager sanità in Lombardia è strategica

“Un passo significativo nell’avvio delle attività del Polo Formativo Territoriale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione in Lombardia – ha detto il presidente Fontana – un progetto che testimonia l’impegno della nostra Regione nel promuovere innovazione e sinergia tra pubblico e privato. La formazione dei manager sanitari è un investimento cruciale per affrontare le complessità crescenti del settore. Grazie a iniziative come questa, possiamo costruire una sistema più efficiente e capace di rispondere alle sfide di oggi e di domani, ponendo sempre al centro il benessere della nostra comunità”.

Approccio concreto e pratico

“Il polo formativo per il management sanitario che stiamo realizzando in Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – rappresenta un investimento strategico per il futuro della sanità. Oggi più che mai, serve un approccio operativo, concreto e pratico. La teoria, per quanto importante, deve essere immediatamente tradotta in esperienze sul campo per essere veramente efficace”.

A Gallarate formazione emergenze per la Lombardia

L’assessore ha poi evidenziato l’obiettivo del costruendo hub regionale per le emergenze che sorgerà a Gallarate (VA) per il quale la Regione ha già stanziato 21,6 milioni di euro :”una struttura all’avanguardia, un luogo dove teoria e pratica si integrano, formando professionisti capaci di affrontare le sfide reali del nostro sistema sanitario, soprattutto in situazioni di emergenza. L’esperienza sul campo è fondamentale. Chi opera nell’emergenza sa che si impara davvero durante l’azione, mentre si gestiscono situazioni complesse. Questo polo formativo punta esattamente su questa capacità: apprendere mentre si agisce, per preparare una classe dirigente pronta a rispondere con competenza e tempestività alle necessità del sistema sanitario e dei cittadini”.