Olgiate Olona, Sertori: 100.000 euro per depurazione acque post calamità

Approvato l’accordo tra Regione Lombardia e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il finanziamento dell’intervento di ripristino del sistema di sollevamento e del primo intervento all’impianto di trattamento acque di Olgiate Olona (Varese) in seguito a episodi calamitosi occorsi.

Risorse per depurazione acque Olgiate Olona

“L’accordo – spiega Massimo Sertori, assessore regionale all’utilizzo della Risorsa idrica – disciplina le modalità di trasferimento delle risorse, pari a 100.000 euro. Fondi a valere sul bilancio regionale. E che, successivamente, saranno trasferite dalla stessa Regione al soggetto attuatore dell’intervento. Ovvero al Gestore del SII (Servizio Idrico Integrato) della provincia di Varese“.

Fondi per progetti post eventi calamitosi

Le risorse derivano dal fondo destinato a interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque. Soprattutto in casi di urgenza correlati a eventi calamitosi. Per l’utilizzo di tali risorse l’allora Ministero della Transizione Ecologica aveva avviato una ricognizione con le Regioni e Province autonome. Ricognizione in cui aveva chiesto di inoltrare gli interventi da candidare. Al termine dell’istruttoria, tra gli interventi proposti riguardanti il territorio lombardo, il Ministero ha ritenuto ammissibile a finanziamento l’intervento di Olgiate Olona, proposto da Regione Lombardia. Destinando un importo complessivo di 100.000 euro.

Azione in linea con politiche Regione Lombardia

“Questo intervento – conclude Sertori – va nella stessa direzione delle politiche messe in atto per migliorare la governance, l’efficienza e la qualità del Servizio Idrico Integrato in Lombardia. E si collega alle azioni di prevenzione sugli inquinanti emergenti”.