Gli olivicoltori lombardi che operano nei territori di produzione del ‘Garda Dop‘ e dell’olio extravergine di oliva ‘Laghi lombardi‘ nel 2025 potranno eliminare, mediante combustione, gli scarti dalla potatura degli olivi. In questo modo sarà possibile contrastare la diffusione di organismi nocivi dell’olivo e tutelare la produzione dell’areale olivicolo lombardo. È quello che prevede un decreto della Regione Lombardia approvato nei giorni scorsi.

Beduschi e Maione: combustione scarti potatura olivi essenziale per tutelare olio del Garda DOP

“È una misura fitosanitaria – hanno sottolineato gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima) – che i produttori ci chiedono da tempo. Riteniamo il provvedimento essenziale per tutelare una filiera di qualità immensa che da anni è in ginocchio a causa della cimice asiatica e di altri organismi nocivi che svernano nelle parti legnose degli olivi o sono comunque associati ai rami”.

“La combustione degli scarti da potatura – hanno precisato – è il metodo più efficace per contrastare la diffusione di questi insetti”.

Misura in vigore per il 2025

La combustione del materiale risultante dalla potatura degli olivi deve avvenire seguendo le buone pratiche di gestione e tramite piccoli cumuli di volume inferiore a 3 metri steri (equivalenti a metri cubi) /ettaro/giorno. La deroga rimarrà in vigore per l’annualità 2025. Un’eventuale proroga sarà valutata in relazione alla persistenza della presenza degli organismi nocivi dell’olivo nelle aree individuate.

Olio ‘Garda DOP’, combustione scarti contro proliferazione insetti

“Gli olivicoltori lombardi – hanno evidenziato Beduschi e Maione – creano un valore straordinario ai territori dei laghi di Garda, Iseo e di Como. Purtroppo si trovano, però, spesso a dover affrontare senza gli strumenti adeguati emergenze legate alla proliferazione di insetti alieni. La produzione di olio è tutela dell’ambiente, è turismo, è cultura, è economia. Siamo quindi al fianco delle aziende agricole”.

Il confronto sulla proroga della misura

“Valuteremo con le associazioni di categoria e con i tecnici – hanno concluso gli assessori – l’efficacia di questa misura fitosanitaria. L’obiettivo è capire se sarà necessario prevedere la proroga anche per il prossimo anno”.