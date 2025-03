Sono aperte fino all’8 luglio le autocandidature all’edizione 2025 del Premio Internazionale ‘Lombardia è Ricerca’, il riconoscimento da 1 milione di euro di Regione Lombardia dedicato quest’anno a ‘Diagnostica precoce e Medicina preventiva’.

Possono concorrere al Premio tutti gli scienziati di qualsiasi nazionalità che abbiano dato contributi significativi e innovativi negli ambiti di ricerca fissati dal Regolamento 2025

Autocandidatura, una delle novità

“L’autocandidatura – spiega l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – è la prima novità di questa edizione. Oltre a presentare il proprio contributo all’avanzamento della conoscenza scientifica nelle aree di interesse del Premio, gli scienziati interessati dovranno inviare contestualmente anche un progetto di ricerca traslazionale – seconda novità introdotta nel 2025 – finalizzato a consolidare la propria ricerca, da realizzare in Lombardia”.

L’obiettivo

“L’obiettivo di Regione Lombardia – prosegue – è allora quello di sostenere scienziati e progetti in ambiti di ricerca dal potenziale grande impatto sulla qualità e sull’aspettativa di vita dei cittadini”.

Le aree di approfondimento

Il Premio 2025 sollecita infatti contributi innovativi per l’individuazione tempestiva di patologie; l’uso di tecniche di imaging avanzato o di algoritmi di Intelligenza Artificiale per diagnosi più accurate e terapie meno invasive; approcci genomici e proteomici alla diagnostica per individuare precocemente anomalie molecolari e nuovi biomarcatori di malattia.

E ancora, screening e interventi preventivi personalizzati; sviluppo di vaccini innovativi e iniziative di immunizzazione mirate; approcci genetici e molecolari alla prevenzione, con analisi, studi o tecnologie di sequenziamento avanzate; programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie.

Come partecipare

Ogni scienziato in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (un h-index pari almeno a 50 nelle aree di ricerca attinenti al Premio 2025) può presentare la propria candidatura compilando un form on line.

Nella stessa pagina, si possono scaricare i documenti utili alla candidatura, come il modulo di presentazione del progetto di ricerca traslazionale abbinato alla candidatura, in cui indicare le modalità di collaborazione con uno o più organismi di ricerca lombardi e il Piano di utilizzo dei fondi.

Il 30% del Premio andrà infatti al vincitore (o ai vincitori), mentre il 70% del milione di euro del riconoscimento è destinato a sostenere il progetto di ricerca da portare avanti sul territorio lombardo.

I documenti da presentare (tutti in inglese)

Da notare che tutte le informazioni indicate nel form e i documenti allegati – comprese le lettere di endorsement di almeno due colleghi – devono essere in lingua inglese. Le candidature presentate in altre lingue non saranno prese in considerazione.