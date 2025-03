Agricoltura. Beduschi: 4,2 milioni per promozione prodotti di qualità

Regione Lombardia mette a disposizione 4,2 milioni di euro in un bando per la promozione dei suoi prodotti agroalimentari di qualità. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, annunciando l’apertura del bando ‘SRG10’, previsto nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027.

Agricoltura Lombardia, il bando per la promozione dei prodotti di qualità

“La Regione – dichiara Alessandro Beduschi – conferma il suo impegno a supporto di chi produce e promuove le nostre eccellenze, con un nuovo intervento a sostegno delle filiere agroalimentari. Il bando ‘SRG10’ rappresenta un’opportunità fondamentale per consolidare la posizione delle nostre imprese sul mercato nazionali ed europeo, incentivando la conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità tra i consumatori, anche attraverso azioni mirate di informazione e promozione”.

Cosa sostiene la misura

Il bando sostiene le attività di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari a marchio di qualità, come DOP e IGP, oltre alle produzioni biologiche. Le risorse sono destinate a consorzi, associazioni di produttori e aggregazioni che operano nell’ambito di regimi di qualità riconosciuti, incentivando iniziative che migliorano la visibilità dei prodotti sul mercato, ne valorizzano le caratteristiche distintive e favoriscono la loro commercializzazione, anche all’estero.

Anche attività di formazione e informazione

“L’intervento – prosegue l’assessore Beduschi – si concretizza anche in attività di informazione rivolte a cittadini, operatori del settore, tecnici e giornalisti, con lo scopo di approfondire le specifiche qualità dei prodotti agroalimentari, dai benefici nutrizionali alla sostenibilità, fino al rispetto del benessere animale”.

Quando presentare domanda

Le domande per accedere ai finanziamenti potranno essere presentate dal 14 marzo al 30 aprile 2025 accedendo alla piattaforma telematica bandi di Regione Lombardia e potranno garantire finanziamenti anche per attività di partecipazione a fiere, organizzazione di eventi promozionali, realizzazione di materiali informativi e pubblicitari e attività di ricerca di mercato.

Le tipicità dei prodotti lombardi

“I prodotti lombardi – conclude l’assessore Beduschi – si distinguono per carattere, autenticità e legame con il territorio. Dietro ogni eccellenza c’è il lavoro di imprese che sanno esprimere qualità senza compromessi. Sostenere queste realtà significa investire in un’agricoltura capace di offrire valore vero, sia ai consumatori sia all’economia regionale”.

Infoline

Il bando per la promozione dei prodotti di qualità dell’agricoltura della Lombardia è consultabile al seguente link.