L’assessore di Regione Lombardia all’Agricoltura, Alimentazione e Sovranità alimentare, Alessandro Beduschi, ha incontrato in Oltrepo’ Pavese una delegazione di imprenditori aderenti a Confagricoltura e ha visitato, mercoledì 19 luglio, alcune cantine storiche del territorio. Sono intervenuti Marta Sempio, presidente Confagricoltura provinciale Pavia, e Alberto Lasagna, direttore provinciale di Confagricoltura Pavia. Presente anche il sottosegretario regionale Ruggero Invernizzi che, come rappresentante del territorio, ha ringraziato tutti i partecipanti a quello che ha definito “un confronto utile e importante”.

“È il tema della semplificazione – ha detto Beduschi – quello più evidenziato nell’incontro. Le misure, la potenza del Psr lombardo deve essere calato su queste realtà territoriali. Procedure più semplici sono da approntare, qui le eccellenze meritano risposte adeguate. Abbiamo una serie di problemi da affrontare, dalla PSA al contenimento dei cinghiali, che deve essere affrontato con grande decisione perché l’economia locale non abbia conseguenze. Il fronte pavese preserva tutta l’agricoltura lombarda da una serie di problemi che potrebbero diffondersi oltre”.

Filo diretto con il territorio

“Regione Lombardia sarà presente, abbiamo attivato un filo diretto di ascolto e prime risposte alle sollecitazioni, affinché le domande che vengono dalle aziende abbiano risposte concrete”. Beduschi ha visitato, quindi, in rapida successione le aziende Mazzolino, a Corvino San Quirico e Travaglino, a Calvignano. Quindi ha visitato la cantina Vistarino, a Rocca de’ Giorgi, e l’azienda Torrevilla a Torrazza Coste.

“Su questo tema – ha detto l’assessore – potremmo aprire un ‘libro’, all’insegna della qualità, della storia e dell’identità. Dobbiamo valorizzare la grande potenzialità dell’Oltrepo’, aumentando il livello di consapevolezza della forza di questa parte importante della nostra regione. Regione Lombardia, attraverso le misure del Psr, con l’innovazione e la promozione previste, punta a far esprimere pienamente questo territorio con le sue aziende. Questo per ambire a intercettare il grande palcoscenico, la grande occasione delle Olimpiadi 2026. Un appuntamento che aree così vocate come questa non possono perdere”.

Sempio: attenzione di Beduschi per Oltrepo’ Pavese

“Un territorio – ha detto Marta Sempio, presidente di Confagricoltura Pavia – di eccellenze, dal riso al vino, custode e produttore di paesaggio e biodiversità che ha bisogno della politica a fianco. L’assessore Beduschi si è mostrato particolarmente sensibile ai temi sollevati. In particolare sull’agroenergia, ovvero l’argomento che affronteremo con un Tavolo di confronto dedicato alla gestione della transizione dal biogas al biometano. E, inoltre, attenzione sul Psr, sull’utilizzo reale delle misure previste. Troppo spesso, infatti, abbiamo vincoli burocratici eccessivi e un programma distante dalla dimensione produttiva dalle aziende. Passaggi che abbiamo deciso di affrontare con un approccio condiviso”.