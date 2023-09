“‘On the Road’ rappresenta un modello virtuoso da seguire e replicare. Il loro impegno nel trattare tematiche educative ed informative, con un focus sull’educazione stradale, per ragazze e ragazzi, è fondamentale. Sulla strada serve consapevolezza, conoscenza delle regole e rispetto”.

Lo ha detto Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, a conclusione della conferenza stampa di presentazione del progetto ‘On the Road’ che si è tenuta oggi a Palazzo Pirelli.

Il progetto, nato sulle strade della Val Seriana nel 2007, ha coinvolto oltre 800 studenti. In 15 anni di attività i ragazzi hanno vissuto l’esperienza sul campo con autorità locali, istituzione ed enti che collaborano all’iniziativa.

“Una chiave fondamentale per dialogare con i giovani – ha osservato Magoni – e far comprendere loro il duro lavoro delle forze dell’ordine, le organizzazioni di assistenza sanitaria e sociale. Collaborando con loro e toccando con mano le problematiche che affrontano”.

“Un progetto che ho apprezzato e sostenuto, quello dell’associazione – ha aggiunto – soprattutto perché il percorso di questi ragazzi è partito dalla Val Seriana. Sono orgogliosa, perciò, che il loro cammino li porterà ad allargare gli orizzonti, interessando più territori e sensibilità. Per chi, come me, si occupa di giovani, ‘Ragazzi On the Road‘ rappresenterà sempre un’opportunità per avvicinare il lavoro di istituzioni e forze dell’ordine al mondo giovanile”.

“Prevenzione ed educazione rappresentano la via principale da seguire per intervenire su un dramma come quello delle morti per incidente stradale – ha concluso il sottosegretario -. Io ci credo, Regione Lombardia ci crede e per questo siamo e saremo accanto all’associazione Ragazzi On the Road”.