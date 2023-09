Prevenzione e sicurezza stradale, le attività dei ragazzi di ‘On the road’

Gli assessori regionali Romano La Russa e Paolo Franco sono intervenuti all’evento conclusivo del progetto sulla sicurezza stradale ‘On the road’ 2023, appuntamento che si è svolto a Palazzo Pirelli a Milano.

I ragazzi dell’associazione che ha sede a Bergamo, hanno illustrato ai presenti le iniziative avviate nel 2023 che hanno avuto l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi della prevenzione e della legalità. Oltre 100 i giovani coinvolti come osservatori speciali nelle attività di affiancamento della Polizia locale di diversi Comuni lombardi.

All’incontro hanno preso parte il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Consigliere regionale Davide Casati, il presidente onorario dell’associazione ‘Ragazzi on the road’ Giancarlo Bassi e vari soggetti istituzionali.

Assessore La Russa: fondamentale coinvolgimento giovani

È indispensabile sensibilizzare bambini e ragazzi sulla sicurezza stradale – ha affermato l’assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa – fin dalle scuole elementari. Per questo, Regione Lombardia ha in corso numerosi progetti con l’Ufficio scolastico regionale. Iniziative che coinvolgono le Forze dell’ordine, delle Polizie locali, di Areu e delle associazioni che lavorano in quest’ambito. Meritevole, in questo senso, il progetto ‘On the road’ che contribuisce a diffondere la cultura della sicurezza stradale tra le nuove generazioni. Voglio ricordare anche le numerose operazioni Smart organizzate da Regione Lombardia che vedono le polizie locali impegnate in attività di controllo nelle ore serali nei luoghi frequentati dai giovani, in particolar modo nel fine settimana”.

Assessore Franco, progetto ‘on the road’ 2023 importante per la sicurezza stradale

“Un’associazione che spazza via le distanze tra i giovani e le istituzioni – ha dichiarato l’assessore Paolo Franco. Lo fa in un modo pratico, attraverso una serie di esperienze dirette sul campo. Una vera e propria educazione civica e alla legalità vissuta in prima persona. Tutto questo porta i nostri giovani nei panni della Polizia locale e delle istituzioni che si occupano di prevenzione e sicurezza stradale. Un progetto nel quale ho fortemente creduto anche quando ricoprivo la carica di Consigliere regionale. Nel 2019, infatti, ho presentato un ordine del giorno per porre la necessità di finanziare queste attività. Continuerò a sostenere e credere in questo prezioso progetto perché i nostri giovani hanno bisogno di comprendere quali siano i rischi lungo il loro cammino”.