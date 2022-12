Vaccinazione antinfluenzale, proseguono gli ‘Open Day’ in Lombardia

Proseguono gli ‘Open Day’ organizzati dalle Ats lombarde per offrire la vaccinazione antinfluenzale, gratuitamente, a tutti i cittadini lombardi che, in questo modo, non devono neanche prenotare.

“Quest’anno – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – l’influenza stagionale è arrivata in anticipo e nelle ultime settimane stiamo registrando un incremento importante della curva epidemica. Con gli Open Day vogliamo integrare l’enorme lavoro svolto finora da medici di medicina generale, farmacisti e pediatri”.

Giovedì 8 dicembre, infatti, erano 200.000 i casi di sindrome influenzale segnalati nella nostra Regione attraverso il portale Influnet, con un incremento di casi del 18% rispetto alla settimana precedente.

Bertolaso: proteggersi è prima forma di prevenzione

“Febbre anche molto alta – ha proseguito l’assessore – raffreddore e tosse stanno già costringendo a letto moltissimi lombardi. Si tratta sia di adulti che di bambini, con grave rischio di complicanze per i soggetti fragili per età e per condizione patologica. Più aumenta il numero delle persone che si vaccinano, meno il virus avrà la possibilità di circolare e di colpire i più fragili. Proteggiamoci dall’influenza anche in vista delle prossime festività. La possibilità di accedere all’antinfluenzale senza prenotazione è una straordinaria occasione”.

Vaccino antinfleunzale, già somministrate oltre 1,6 milioni di dosi

Dall’inizio della campagna vaccinale antinfluenzale, in Lombardia sono state vaccinate 1.664.056 persone. Di queste, 1.093.740 anno ricevuto il vaccino antinfluenzale dal proprio medico di fiducia. Sono 320.673 invece i soggetti che hanno scelto un Centro Vaccinale e 192.348 si sono rivolte ad una farmacia territoriale.

Qui l’elenco completo degli ‘Open Vax day’ nella nostra regione.