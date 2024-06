Orario estivo treni, offerta rimodulata con esigenze pendolari e turisti

Importanti novità in ambito ferroviario arrivano con il cambio orario estivo, in vigore dal 9 giugno. Il potenziamento del servizio comincia con la linea S12 e il nuovo capolinea di Cormano-Cusano Milanino e con un’offerta giornaliera, nei giorni feriali, di 20 corse, 10 per direzione, fra Melegnano e Cormano-Cusano Milanino, più due corse, una per direzione, Cormano Cusano Milanino-Milano Rogoredo.

Novità anche per la S13 Pavia-Milano Bovisa, che estende il percorso fino a Garbagnate Milanese; grazie al prolungamento, le località fra Garbagnate Milanese e Milano Quarto Oggiaro guadagnano fra le ore 7.30 e le ore 19.30 due corse in più all’ora per direzione da e per Milano. Sulla S3 Milano Cadorna-Saronno e S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate si estende il servizio notturno.

Ulteriori novità sono l’aggiunta di corse sulla direttrice turistica Milano-Colico e l’immissione di più nuovi treni sulle linee S3, S4, Milano Cadorna-Novara Nord e sul collegamento fra Milano e la Valtellina.

Assessore Lucente: linee potenziate e aumentano le corse

Lo sforzo di Regione Lombardia, insieme a Trenord e FerrovieNord – commenta l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – ha portato con il nuovo orario al potenziamento di numerose linee in diverse aree del territorio. Il numero dei viaggiatori continua a crescere e per questo abbiamo dovuto rimodulare l’offerta, tenendo conto anche delle alte frequentazioni turistiche che stanno coinvolgendo i nostri territori. A dimostrazione dell’attenzione che Regione continua a infondere nel trasporto pubblico locale, cercando di venire il più possibile incontro alle esigenze dei pendolari”.

I cantieri di Rfi sulle tratte e l’attivazione dei bus sostitutivi

Le modifiche si aggiungono ai cantieri avviati da RFI in diversi punti della rete ferroviaria lombarda, che comportano nei mesi estivi variazioni o la sospensione della circolazione dei treni su alcune linee e l’attivazione di servizi sostitutivi su bus.