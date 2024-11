Lodi, presentata la terza edizione del festival ‘Orfeo week’

Presentata martedì 12 novembre 2024 a Palazzo Pirelli la terza edizione di Orfeo Week, il festival che esplora l’attualità e la trasversalità del mito di Orfeo in programma a Lodi dal 24 novembre al 2 dicembre 2024. Alla conferenza stampa hanno partecipato gli assessori regionali Francesca Caruso (Cultura) e Guido Guidesi (Sviluppo economico).

Orfeo Week 2024

“Orfeo Week 2024, che Regione Lombardia sostiene con un finanziamento di 10.000 euro – ha affermato l’assessore Caruso – è ormai un pilastro culturale di Lodi e un appuntamento di rilievo per la nostra regione. È molto più di un festival. È un luogo dove arte, musica, filosofia e scienza si incontrano, facendo rivivere il mito di Orfeo e proiettandolo nel nostro tempo. Grazie a una programmazione che unisce il fascino del barocco a un dialogo culturale vivo e appassionato. Anche i giovani potranno crescere e arricchirsi attraverso esperienze stimolanti”.

Il mito di Orfeo

La rassegna, ideata dal controtenore lodigiano Raffaele Pe insieme al suo ensemble La Lira di Orfeo, esplora il mito di Orfeo come simbolo di armonia e riflessione sul presente. Tra gli appuntamenti in programma, il 25 novembre lo psicoanalista Massimo Recalcati analizzerà la figura di Orfeo; mentre il 30 novembre i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici della casa editrice Tlon, con l’artista Marinella Senatore, rifletteranno sull’arte e la danza come mezzi di connessione con il mondo, ispirandosi alla frase di Samuel Beckett: ‘Dance first, think later’.

Il calendario della manifestazione propone inoltre la serata interreligiosa per la pace con il maestro Jordi Savall (27 novembre). Oltre a una conferenza sull’astronomia mitologica a cura di Adrian Fartade (26 novembre). E un omaggio alla musica popolare diretto da Peppe Vessicchio, accompagnato dall’attrice Aurora Leone (29 novembre).

Una serata dedicata a Vivaldi

Il 1° dicembre Raffaele Pe e La Lira di Orfeo presenteranno le cantate da camera di Antonio Vivaldi. In programma anche il concerto del cantante Pino de Vittorio (28 novembre), simbolo della tradizione musicale del Sud Italia, e l’ensemble toscano ‘PassiSparsi’, che il 24 novembre condurrà il pubblico in un tour sonoro tra le vie di Lodi.

Orfeo Week, infine, apre le sue porte alle giovani generazioni con eventi dedicati a studenti delle scuole primarie e secondarie. La rassegna offre incontri con ospiti di spicco. Fra questi, il divulgatore scientifico Adrian Fartade e Pino de Vittorio. Previste anche iniziative come l’Academy ‘Orfeo Wants You!’, che permette ai giovani talenti di esibirsi nei concerti del festival.