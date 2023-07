Ospedale Busto Arsizio e Gallarate, da Regione 440 milioni per realizzarlo

Un nuovo impulso per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate, per il quale Regione Lombardia ha previsto un investimento di 440 milioni di euro, secondo le indicazioni sui costi forniti da Aria Spa. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Guido Bertolaso (Welfare), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi).

Nello specifico, visto il permanere dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, è stato riproposto l’Accordo di Programma del 2019, indicando l’area del Comune di Busto Arsizio quale territorio per la costruzione dell’opera.

L’Accordo verrà definito il prossimo 15 ottobre. I soggetti interessati sono Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Busto Arsizio, Comune di Gallarate, Asst della Valle Olona e Ats dell’Insubria.

Presidente della Regione Lombardia

“Con questa delibera – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – di fatto riparte l’iter che porterà alla definizione dell’accordo il prossimo 15 ottobre e, in tempi brevi, all’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Busto e Gallarate. Il presidio – ha aggiunto – fornirà al territorio servizi efficienti e di qualità, in base alle istanze portate avanti dai sindaci. Credo sia l’ennesima testimonianza – ha concluso Fontana – che stiamo riorganizzando la sanità lombarda. Mettendo al centro di tutto i cittadini”.

Presidente della Provincia Varese

“L’Accordo di Programma – ha affermato il presidente della Provincia, Marco Magrini – è interessantissimo per la Provincia di Varese. Perché vuol dire sostenere l’innovazione dei nostri ospedali. Alcune criticità riguarderanno la viabilità, ma la Provincia di Varese si impegnerà a dare una mano con il Trasporto pubblico locale a trovare le soluzioni più idonee. Così come prevede il nostro incarico nell’ambito dell’Accordo”.

Sindaco di Busto Arsizio

“Sono molto felice per l’Accordo – ha dichiarato il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli – che dà il via alla realizzazione del nuovo ospedale. E’ essenziale per il territorio. E infonde nuovamente fiducia a chi lavora all’interno delle nostre strutture ospedaliere. Sarà per loro uno stimolo importante per fermarsi da noi con l’ambizione di un progetto innovativo e sfidante. Il presidente Fontana aveva promesso un passo decisivo entro l’estate, i tecnici hanno lavorato tantissimo. E oggi siamo qui a riconoscere che le promesse sono state mantenute“.

Sindaco di Gallarate

“La sottoscrizione dell’Accordo – ha sottolineato Andrea Cassani, sindaco di Gallarate – sarà decisiva per la sanità locale. Dopo aver interloquito con il personale sanitario siamo giunti alla conclusione che la realizzazione del nuovo ospedale, di cui oggi abbiamo messo il primo mattone, rappresenti l’unica soluzione in grado di garantire a loro condizioni ottimali di lavoro e ai pazienti elevati livelli di cure. Rispondiamo alla demagogia di alcuni con i fatti”.

