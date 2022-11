Cesate/MI, via libera ad accordo locale per nuovo Palazzetto dello sport

Palazzetto dello sport di Cesate, una ‘porta’ del Parco delle Groane

Sottoscritto da Regione Lombardia e dal comune di Cesate a Palazzo Pirelli l’Accordo Locale Semplificato per realizzare il primo lotto del nuovo Palazzetto dello sport a Cesate (MI).

Le risorse previste per la realizzazione dell’opera ammontano in totale a 3 milioni di euro. Di queste, 1,5 milioni, saranno stanziate da Regione Lombardia. Il rimanente 50% sarà coperto da ulteriori 1,5 milioni messi a disposizione dalla giunta comunale. L’intesa è stata siglata da Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi e dal sindaco del comune di Cesate Roberto Vumbaca.

Bolognini: Palazzetto dello sport di Cesate opera utile e attesa

“Grazie a questo accordo tra Regione Lombardia e il Comune di Cesate – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini – il nuovo Palazzetto dello sport potrà diventare realtà. Si tratta di un’opera di rigenerazione urbana che il territorio aspetta da alcuni anni e che, sono certo, diventerà un punto di riferimento per tutta la zona. Non solo a livello sportivo, ma anche, in generale, nelle attività rivolte ai giovani, al loro protagonismo, al loro coinvolgimento e alla loro inclusione. Regione Lombardia è orgogliosa di fare la propria parte e continuerà a sostenere iniziative di sviluppo per il territorio e utili ai cittadini. In particolare funzionali per i più giovani, come in questo caso”.

Antonio Rossi: intercettato bisogno del territorio

“Ancora una volta Regione Lombardia – ha commentato Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi -intercetta le necessità del territorio e punta sullo sport. Il progetto ha come obiettivo incentivare di più la pratica sportiva, soprattutto nei più giovani, proponendo strutture all’avanguardia e garantendo la sicurezza degli atleti. Siamo consapevoli che svolgere attività sportiva con regolarità sul territorio porterà grande benessere per i nostri cittadini.”

Palazzetto dello sport di Cesate, contributo regionale di 1,5 milioni di euro: i dettagli del progetto

L’intervento prevede la demolizione della vecchia palestra e la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport per lo svolgimento di attività sportive multidisciplinari. Tra esse, pallavolo, basket, attività aerobiche, fitness, arti marziali, ginnastica a corpo libero. Oltre ad attività culturali, ludiche e ricreative. In questo primo lotto di lavori verranno realizzati la palestra, spogliatoi per atleti ed arbitri, i servizi igienici, un’infermeria, gli uffici ed il deposito attrezzi.

Il nuovo edificio che ospiterà il palazzetto dello sport comunale sarà aperto, inclusivo e privo di barriere architettoniche per spettatori e atleti. Si caratterizzerà per una elevata efficienza energetica, rappresentando, ad oggi, in tutta la Lombardia l’unico palazzetto dello sport ad impatto energetico quasi zero.

Vumbaca (Sindaco Cesate): con Regione Lombardia presto altri importanti progetti

“Ringrazio, a nome dell’Amministrazione Comunale e della comunità cesatese – ha detto il sindaco di Cesate, Roberto Vumbaca – il presidente Attilio Fontana e tutta la Giunta lombarda, per aver creduto in questo progetto. È il frutto di una valutazione di opportunità strategica di carattere sovracomunale. Il finanziamento accordato rientra in una precisa politica di questa amministrazione”.

“Il nuovo PalaSport – ha aggiunto il primo cittadino – vuole essere centro di ritrovo e di aggregazione sociale. Riferimento non solo per i giovani ma anche per tutta la collettività. Lo sport, infatti, rappresenta un veicolo per i valori di socialità e di crescita personale, ma il Palazzetto potrà essere anche luogo di spettacolo ed intrattenimento. Per la sua ubicazione, il nuovo Palasport può considerarsi una vera e propria ‘Porta del Parco delle Groane’, oggi noto per situazioni di degrado che potrà diventare fulcro per lo sviluppo di una socialità sana del nostro territorio”.

“Un profondo ringraziamento – ha concluso Vumbaca – va per il concreto impegno all’assessore Stefano Bolognini e al sottosegretario Antonio Rossi. Entrambi hanno apprezzato sin da subito il valore dell’opera e seguito i lavori, non facendo mai mancare il loro contributo d’idee e competenza. Grazie al sostegno e alla concreta collaborazione con Regione Lombardia siamo certi che potremo portare avanti altri importanti progetti per il bene di Cesate”.

ver