Vittime di reato, a fianco dei Comuni per tutelare chi ha subito violenza

Sostegno allle vittime di reato, via libera dalla Giunta regionale alla convenzione per la realizzazione del progetto ‘Un futuro in Comune: per essere dalla parte di chi è vittima‘.

“Un’iniziativa che coinvolge i Comuni, le loro Unioni e i Consorzi” ha spiegato l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. “Obiettivo – ha continuato – favorire interventi rivolti all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi violenza, consolidando e rafforzando le reti di assistenza già operative sul territorio”.

Il progetto regionale consolida assistenza e sostegno delle vittime di reati attivati dalle 12 reti già operative nei comuni di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, Pavia, Rozzano, Varese, Milano.

Il costo complessivo dell’intervento è di 301.112 euro, di cui 247.612 quale finanziamento concesso dal Ministero di Giustizia Dipartimento per gli Affari di giustizia; altri euro 53.500 di cofinanziamento derivano da quota parte del costo del personale già in organico nei rispettivi Comuni.

“L’obiettivo – ha aggiunto l’assessore Lucchini – è garantire l’implementazione dei servizi e degli sportelli a tutela e ascolto delle vittime di reato; migliorare l’organizzazione e l’accessibilità, nonché favorire la creazione di una rete integrata territoriale, attraverso specifici accordi e protocolli. Questi sono necessari per definire le modalità di collaborazione con i servizi sociali, le Forze dell’Ordine, il Tribunale, le scuole e gli Istituti di pena”.

“Ancora una volta – ha evidenziato l’assessore – Regione Lombardia dimostra di essere in prima linea nel sostegno delle vittime di reato che non vanno lasciate sole. La Lombardia è stata la prima Regione ad aver previsto, con legge regionale del 2018, il Garante per la tutela delle vittime di reato“.