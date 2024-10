Tutto esaurito a Palazzo Lombardia per i 100 anni della radio

Tutto esaurito, con oltre 3.500 visitatori, domenica 6 ottobre 2024 a Palazzo Lombardia, per la celebrazione dei 100 anni della prima emissione radio in Italia.

Al Belvedere del 39° piano, per l’occasione, era presente RTL 102.5. L’emittente nazionale ha trasmesso da qui il palinsesto della giornata. Tra gli ospiti in collegamento anche Renzo Arbore e Gianni Morandi. A far gli onori di casa il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che, ai microfoni di RTL 102.5, ha dichiarato: “Davvero una bella festa. La radio è rimasta e sempre rimarrà il principale mezzo di comunicazione e non avrà mai fine. La radio è informazione e divertimento. Un mix assolutamente eccellente”.