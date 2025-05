“Auguro a Leone XIV, a nome di tutti i lombardi, un sereno Pontificato come guida illuminata della Chiesa Cattolica, con la certezza che non gli mancheranno il coraggio e la forza per intraprendere questo nuovo percorso. Un percorso che lo vedrà impegnato nella promozione della pace, della giustizia e del bene comune”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la proclamazione del nuovo Papa, Robert Francis Prevost.