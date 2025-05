Milano-Cortina 2026 come modello di eccellenza green da replicare per i futuri eventi olimpici. Questo il messaggio principale lanciato dall’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, in occasione della tappa a Stoccolma dell’International Roadshow dedicato a questo importante evento sportivo. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’ambasciatore d’Italia in Svezia, Michele Pala, il ceo della Fondazione Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier, il presidente del Comitato Olimpico Svedese, Hans von Uthmann, e la presidente del Comitato Paralimpico Svedese, Åsa Llinares Norlin.

Maione a Stoccolma per Roadshow Olimpiadi 2026: evento è modello di green

“Lanciamo qui a Stoccolma una sfida al futuro – ha sottolineato l’assessore – Milano-Cortina 2026 non sarà solo un’indimenticabile celebrazione dello sport, ma un punto di svolta nella storia del nostro territorio. La Lombardia è orgogliosa di guidare questo cambiamento, dimostrando al mondo che è possibile organizzare un evento globale nel pieno rispetto dell’ambiente. Abbiamo l’opportunità unica di lasciare un’eredità positiva che vada oltre i risultati sportivi, un’eredità fatta di innovazione sostenibile, responsabilità sociale e rispetto per il nostro pianeta”.

Impegno concreto per un futuro green

L’assessore Maione ha inoltre delineato la visione di Regione Lombardia per la realizzazione di un evento a impatto zero. “Abbiamo lavorato senza sosta – ha precisato – per ridurre al minimo l’impronta ecologica dei Giochi. Dall’utilizzo di strutture esistenti al potenziamento della mobilità sostenibile, ogni scelta è stata guidata dall’obiettivo di proteggere le nostre montagne e le nostre città. Vogliamo che Milano-Cortina 2026 siano ricordate come le Olimpiadi più ecosostenibili di sempre. E questo deve avvenire non solo per le imprese degli atleti, ma anche per l’impegno concreto verso un futuro più verde”.

Le risorse destinate alle opere strategiche

“Regione Lombardia – ha detto l’assessore – ha destinato oltre 434 milioni di euro a opere strategiche: infrastrutture ferroviarie, stradali e sportive che rimarranno come eredità tangibile per i cittadini”.

“Le Olimpiadi – ha concluso Maione – sono per noi una leva di sviluppo, un’occasione per rafforzare la competitività dei territori e migliorare quindi la qualità della vita delle comunità locali”.

Milano-Cortina 2026, qualche numero

Con oltre 1,5 milioni di spettatori attesi, 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi e 22.000 nuovi posti di lavoro stimati, Milano-Cortina 2026 sarà un’occasione unica per mostrare al mondo il volto più dinamico, accogliente e internazionale della Lombardia.