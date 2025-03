Le Paralimpiadi abbatteranno barriere fisiche e culturali

“Le Paralimpiadi sono un’opportunità per abbattere barriere, sia fisiche che culturali. I Giochi di Milano-Cortina 2026 saranno teatro di una manifestazione che non solo emozionerà, ma contribuirà a diffondere i valori di rispetto e uguaglianza”. Lo ha detto l’assessore della Regione Lombardia alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, a Cortina per ‘One Year To Go’, l’evento di lancio delle Paralimpiadi che inizieranno fra un anno esatto, il 6 marzo 2026.

Paralimpiadi occasione per abbattere barriere

Questo evento, ha proseguito l’esponente della giunta lombarda, “non solo celebrerà il talento e la determinazione degli atleti paralimpici, ma offrirà anche un’occasione unica per sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sull’importanza dell’integrazione delle persone con disabilità nel mondo dello sport e della vita quotidiana”.

Nuova pagina per lo sport e l’inclusione

In Lombardia, ha assicurato Lucchini, “stiamo lavorando con il massimo impegno per celebrare al meglio questa grande festa dello sport, ma anche per sfruttare al meglio le ricadute positive che i Giochi avranno sul territorio. Tutto ciò sia in termini di abbattimento delle barriere architettoniche sia di sensibilità sociale verso le necessità delle persone diversamente abili”.

In Veneto, come in Lombardia e in tutta Italia, ha concluso l’assessore Lucchini “non vediamo l’ora di scrivere una nuova pagina nella storia dello sport e dell’inclusione”.