Ambiente, al via a Brescia l’edizione 2025 di Futura Expo

“Futura Expo 2025 a Brescia è un evento che, anno dopo anno, registra un numero sempre crescente di presenze. Credo sia importante sostenerlo, perché affronta temi centrali legati alla sostenibilità”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del convegno inaugurale dell’ appuntamento annuale dedicato al confronto tra imprese e cittadini sul tema dello sviluppo sostenibile. È in programma fino al 9 marzo al Brixia Forum.

Brescia, Futura Expo 2025 importante momento di confronto

“La manifestazione – ha aggiunto il governatore lombardo – oltre a essere un’occasione per presentare diverse iniziative legate alla sostenibilità, rappresenta anche un momento di confronto per l’elaborazione di idee per il futuro. Questo è fondamentale”.