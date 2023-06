Piazza Brembana/BG, Magoni a inaugurazione scultura per Pietro Busi 

Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, ha preso parte, a Piazza Brembana (Bergamo) – nell’ambito del trentesimo anniversario dall’apertura del Centro sociale polivalente Fondazione ‘Don Stefano Palla’ – all’inaugurazione della scultura dedicata alla memoria di Pietro Busi, sindaco di Valtorta e storica figura istituzionale dell’intera Valle Brembana, scomparso nel 2020. L’opera è dell’artista Pino Gennaro.

Piazza Brembana ricorda Pietro Busi

“Pietro Busi, un uomo lungimirante – ha commentato il sottosegretario Lara Magoni, alla presenza del sindaco Stefano Ambrosioni – che ho conosciuto e apprezzato di persona. È stato un pioniere delle valli bergamasche. Un uomo sempre in campo per il suo territorio. E che lascia infatti un’eredità importante di cui sicuramente Regione Lombardia saprà fare tesoro per il futuro”. “Il Centro ‘Don Palla’ – ha concluso il sottosegretario -, con i suoi operatori e i suoi servizi di assistenza, rappresenta un’eccellenza che merita un ringraziamento particolare per la funzione che svolge”.