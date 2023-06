La giunta regionale ha approvato l’atto integrativo dell’Accordo di programma per l’acquisizione e la rivitalizzazione dell’ex scuola alberghiera ‘ ex Onmi ‘, nel comune di Poggio Rusco (Mn). L’atto prevede, in particolare, l’aggiornamento del progetto definitivo esecutivo – recependo alcune modifiche richieste dalla Soprintendenza – e aggiorna il cronoprogramma. Il fabbricato ospiterà un centro diurno integrato per l’assistenza agli anziani.