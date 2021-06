Castione: inaugurato ponte via Donizetti dopo riqualificazione

Clusone: risorse importanti per migliorare il territorio

È stato inaugurato venerdì 18 giugno il ponte ristrutturato di via Donizetti a Castione della Presolana (Bergamo), al termine dei lavori di riqualificazione dal valore complessivo di 430.000 euro cofinanziati per 200.000 euro da Regione Lombardia, attraverso il Piano Lombardia, e per 230.000 dal Comune. Al taglio del nastro, insieme alle autorità locali, era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, la quale successivamente ha effettuato anche dei sopralluoghi a Clusone (Bergamo) per visionare altre opere anch’esse finanziate dal Piano Lombardia.

Benefici del Piano Lombardia

“Ho voluto visitare due centri significativi della Val Seriana, come Castione della Presolana e Clusone, per fare il punto sugli investimenti del Piano Lombardia – commenta l’assessore Terzi – anche in vista della ripartenza della stagione turistica”. “L’inaugurazione a Castione del Ponte ristrutturato di via Donizetti – continua – segna il raggiungimento di un obiettivo importante. Che risulta utile per la messa in sicurezza del collegamento tra le frazioni di Bratto e Dorga. E che si affiancherà ad altri due interventi dal valore complessivo di 2,4 milioni di euro. Che prevedono il consolidamento e la messa in sicurezza della via Rusio e della strada di accesso per il Monte Pora. A Clusone, invece, 350.000 euro messi a disposizione dal Piano Lombardia a finanziare diversi interventi. Che comprendono la riqualificazione del Parco del Castello e la messa in sicurezza di strade e percorsi pedonali”.

Castione della Presolana

Oltre al finanziamento di 200.000 euro per il ponte di via Donizetti, sono previsti anche 1,9 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico. Nonchè il consolidamento e le barriere di sicurezza della strada di accesso per il Monte Pora. E 500.000 euro per il rifacimento di tratti di muri di contenimento a valle e la posa di barriere di protezione di via Rusio.

Clusone, i cantieri

La riqualificazione del Parco del Castello, con realizzazione di posti auto e pedonalizzazione di via Brigata Alpina Tridentina, è cofinanziata dal Piano Lombardia con 80.000 euro su 155.000. Poi, sempre dal Piano Lombardia, 120.000 euro per finanziare integralmente il nuovo marciapiede di via Gusmini. Quindi 40.000 euro per i percorsi e gli attraversamenti pedonali di via Concerie. Inoltre, 35.000 euro per l’efficientamento della centrale termica delle scuole elementari, 40.000 euro per la struttura sportiva di via Vavassori e 35.000 per la riqualificazione di via Sales.

