Inaugurato ponte ciclopedonale sul fiume Brembo tra Filago e Osio Sopra

Inaugurato il ponte ciclopedonale sul fiume Brembo che collega i Comuni di Filago (BG) e Osio Sopra (BG). Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

La passerella è stata riqualificata e riaperta al pubblico grazie a un investimento complessivo di 403.000 euro, di cui 159.000 finanziati da Regione Lombardia, 147.000 euro dal Parco dei Colli, 20.000 euro dal Comune di Filago, 20.000 euro dal Comune di Osio Sopra e 57.000 dal Consorzio del Bacino Imbrifero montano del lago di Como e fiumi Brembo e Serio.

Risorse regionali determinanti

“Come Regione – ha evidenziato l’assessore Terzi – abbiamo stanziato risorse determinanti per il ripristino di un’infrastruttura importante, accogliendo la richiesta di aiuto del territorio. L’opera è tornata a nuova vita grazie a un efficace lavoro di squadra tra diversi enti. I cittadini potranno ora fare una scelta di sostenibilità spostandosi a piedi o in bicicletta tra i due Comuni. Anche questo significa prendersi cura della nostra terra”.

Valorizzazione delle rete sentieristica

“Il ponte ciclopedonale – ha proseguito Terzi – è strategico non solo per le connessioni tra due Comuni ma anche per la valorizzazione della rete sentieristica locale. Il recupero funzionale della passerella offre infatti l’opportunità di fruire delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del Parco. Un ringraziamento va quindi a tutti coloro che hanno collaborato attivamente al raggiungimento di questo obiettivo condiviso”.