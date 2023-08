Troppo caldo per accendere il forno? La crema di #Lodi ti aspetta.

Monta i tuorli con lo zucchero fino a renderli bianchi. Unisci il mascarpone.

Aggiungi il rum e alla fine, delicatamente perché non si smontino, incorpora gli albumi montati a neve.

Versa la crema in tazzine da caffè e lasciarla gelare alcune ore prima di servire. 🍮

