Premio nazionale innovazione: Lombardia si conferma case delle idee

“La Lombardia sia conferma la casa delle idee innovative“: lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in visita all’Innovation Expo organizzato in occasione della 21ª edizione del ‘Premio nazionale per l’innovazione 2023‘ presso Palazzo Lombardia.

“Siamo la regione leader in Italia e tra le più importanti in Europa – ha proseguito Guidesi – come presenza di startup innovative e vogliamo continuare a migliorare questo primato. Iniziative come queste vanno proprio in questa direzione. Regione Lombardia continuerà a mettere in campo tutte le misure utili a fare in modo che chi possiede un’idea imprenditoriale possa trovare tutte le condizioni per sviluppare la sua progettualità proprio in Lombardia”.

“Per noi è un orgoglio ospitare più di 70 start up – ha concluso Guidesi – , per noi è il coronamento del percorso fatto in questi ultimi mesi. Venerdì 1 dicembre, con le premiazioni, sarà una grande giornata, di festa e soddisfazioni. E spero che i giovani possano cogliere le opportunità che anche attraverso la nostra ospitalità possono cogliere”.

Il PNI 2023 è organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e le Università Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Bocconi e Università Statale di Milano, coordinate dall’ecosistema pubblico-privato ‘MUSA’ (Multilayered Urban Sustainability Action), con la main partnership del Gruppo Iren, di Nobento-iVision, di Gilead e di AlmavivA.