Protezione Civile, in Lombardia nasce il Premio ‘Giuseppe Zamberletti’

Nasce il ‘Premio Giuseppe Zamberletti per la Lombardia’ destinato ai volontari e ai soggetti del volontariato organizzato di Protezione civile che si siano particolarmente distinti in attività virtuose nel settore. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

“Abbiamo deciso di premiare l’eccellenza della Protezione civile con un riconoscimento dedicato al padre fondatore della Protezione civile moderna- ha commentato l’assessore La Russa -, punto di riferimento fondamentale per chiunque operi in questo settore. Giuseppe Zamberletti è una figura storica a cui qualsiasi politico dovrebbe ispirarsi, non solo per il suo impegno, ma anche per come ha interpretato i complessi e delicati incarichi istituzionali che gli sono stati affidati”.

Premio Zamberletti, chi può riceverlo

Il Premio è dedicato ai volontari o agli operatori che si sono distinti nella progettazione o nella realizzazione di iniziative svolte sul territorio regionale che riguardano buone pratiche, formazione, supporto agli enti locali e diffusione della cultura di Protezione civile o che hanno dimostrato il proprio valore nelle attività coordinate da Regione Lombardia connesse ad azioni in emergenza e attività operative e di prevenzione.

“Sono molto soddisfatto – ha concluso l’assessore La Russa – perché il ‘Premio Giuseppe Zamberletti per la Lombardia’ sarà un’occasione per gratificare donne e uomini che, con altruismo e infaticabile impegno, dedicano la loro vita alla sicurezza dei cittadini”.

Chi è stato Giuseppe Zamberletti

Padre fondatore del sistema di Protezione Civile e lombardo Doc, nato a Varese il 17 dicembre 1933, Giuseppe Zamberletti ha ricoperto il ruolo di Commissario Straordinario per l’emergenza in Friuli (1976) e in Irpinia (1980). È stato anche Ministro della Protezione Civile, Presidente del Centro nazionale per il volontariato, della Commissione Grandi Rischi e di Ispro, promotore della riforma del settore che ha portato alla approvazione della legge nazionale n.255 del 1992 e ispiratore di valori di solidarietà e di comunità per tanti volontari di Protezione Civile.

Il ‘Premio Zamberletti’ sarà presentato domenica 22 settembre durante la ‘Giornata della Protezione Civile Regionale’.