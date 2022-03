Il plauso dell’assessore Caparini al presidente del Friuli, Massimo Fedriga, che le ha cancellate

“La Giunta regionale della Lombardia non ha mai applicato addizionali sulle accise del prezzo del carburante“. Lo ricorda l’assessore regionale al Bilancio e Finanze, Davide Caparini, complimentandosi con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimo Fedriga, in relazione al provvedimento con cui ha disposto il taglio delle accise regionali con una conseguente riduzione del prezzo alla pompa dall’inizio di aprile.

Lombardia particolarmente attenta al costo della vita dei suoi cittadini

“Regioni virtuose come la Lombardia e appunto il Friuli Venezia Giulia – aggiunge l’assessore Caparini – sono particolarmente attente al costo della vita dei propri cittadini. E il fatto che la Giunta del presidente Fontana non abbia mai applicato addizionali sulle accise del prezzo del carburante ha contribuito a far sì che in Lombardia la pressione fiscale regionale sia tra le più basse fra le regioni a statuto ordinario”.

gal