Sono sette i ‘Progetti emblematici’ 2022 selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Pavia. Alle iniziative, di altissimo valore sociale, sono destinati complessivamente 8 milioni di euro. Di questi 5 sono messi a disposizione da Fondazione Cariplo e gli altri 3 da Regione Lombardia.

Il territorio pavese potrà così avvalersi di sette nuovi progetti che puntano ad affrontare alcuni problemi del territorio e a sperimentare politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico.

Ogni anno Fondazione Cariplo destina a tre territori provinciali la somma 5.000.000 per il sostegno di iniziative che hanno le caratteristiche di Interventi emblematici. Regione Lombardia, a sua volta, attiva risorse con lo stesso fine. Fondamentale il supporto della Fondazione comunitaria, antenna dei bisogni del territorio, che ha contribuito alla selezione dei progetti maggiormente rispondenti alle necessità locali.

Progetti emblematici

Diocesi di Tortona per il progetto ‘Giovani-formazione-lavoro. La nuova sede dell’Istituto Santachiara a Broni: una risposta per il territorio’. Il progetto prevede la realizzazione della nuova sede dell’Istituto Professionale Santachiara di Stradella, attraverso la riqualificazione funzionale della ‘ex scuola De Amicis’ sita nel comune di Broni. Contributo 1 milione di euro.

Cooperativa sociale Famiglia Ottolini di Suardi per il progetto ‘Sole, Solidarietà Sostenibilità Opere Lavoro Emancipazione’. Intende avviare un processo di innovazione sociale territoriale generativo in grado di attivare/riattivare il contesto locale e le sue risorse. Obiettivo fare rete per rafforzare l’inclusione di soggetti svantaggiati coniugando solidarietà sociale e sostenibilità ambientale. Contributo 1 milione di euro.

Fondazione San Germano onlus di Varzi per il progetto ‘NoiOltre(Pò)’. L’intento è quello di riqualificare due immobili a Varzi per realizzare un complesso polifunzionale. Tutto ciò tramite la ristrutturazione dell’edificio dei Frati Cappuccini, un ampliamento dell’Rsa con un nuovo nucleo da 10 posti letto e la creazione di una governance del sistema sanitario-sociale-assistenziale territoriale. Contributo 1,2 milioni di euro.

Associazione Il Bel San Michele onlus di Pavia per il programma ‘Il sistema San Michele: programma culturale e scientifico’. La Basilica di San Michele Maggiore a Pavia è infatti uno dei tasselli fondamentali della storia medievale europea. Costituisce, tra l’altro, un prezioso tesoro architettonico, artistico e culturale che contribuisce in maniera essenziale alla vitalità, anche turistica, della città lombarda. Contributo 1 milione di euro.

Comune di Vigevano per il progetto ‘Vigevano.inc 1.0’ che si inserisce all’interno della più ampia strategia pianificata dal Comune di Vigevano denominata Sviluppo Sostenibile ‘Vigevano.inc’. È una rete intelligente di servizi per la formazione inclusiva. Obiettivo, valorizzazione e rigenerazione di spazi urbani per promuovere il miglioramento della qualità della vita. Contributo 1,35 milioni di euro.

Pavia

Comune di Pavia, progetto ‘Identità, Sostenibilità e Innovazione. I Visconti: un paesaggio culturale’. Coinvolge un territorio formato da quattro comuni del Pavese, caratterizzato da una forte identità culturale, turistica ed economica risalente all’epoca viscontea-sforzesca. Il progetto propone, in particolare, uno sguardo nuovo sul futuro modo di vivere il territorio, radicato nella comunità e basato su cultura, ambiente e paesaggio. Contributo 1,45 milioni di euro.

Università degli Studi di Pavia, progetto ‘Dalla cura alla cultura: l’ex clinica Mondino si apre alla città di Pavia’. Obiettivo, unificare il patrimonio librario delle biblioteche dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Sociali. Attualmente, infatti, è collocato, in modo frammentato, in diversi ambienti del Palazzo centrale dell’Università di Pavia. Contributo 1 milione di euro.

Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo

“Lo sguardo sul futuro passa anche attraverso le possibilità che il territorio ha a disposizione per immaginare e progettare interventi concreti. Tramite gli Interventi emblematici Fondazione Cariplo vuole così offrire un’occasione importante per rendere possibile la nascita di nuovi progetti che rispondo ai bisogni delle persone e alle vocazioni del territorio. In questo modo sosteniamo una visione costruttiva del domani”.

Presidente Regione Lombardia

“Ancora una volta Regione Lombardia e Fondazione Cariplo confermano grande attenzione per quanto viene proposto dal territorio. La provincia di Pavia merita tutta l’attenzione che le viene data con il sostegno a sette ‘Progetti Emblematici’ che assumono una rilevanza trasversale che va dalla cultura al sociale passando per la sostenibilità dell’ambiente. Tutti temi che, in questi cinque anni, sono stati al centro della nostra azione regionale di governo”.

Pietro Previtali, Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo

“Anche in questa occasione il territorio di Pavia ha dimostrato grande vivacità nel mobilitarsi, proponendo idee e progetti in linea con l’obiettivo del bando che rappresentano iniziative di valore, ben costruite, coerenti con la mission della nostra Fondazione e condivise dalle comunità locali. E’ stato premiato e valorizzato l’intero territorio della provincia di Pavia con progetti caratterizzati da vocazioni diverse ma uguali nell’impegno e nell’obiettivo di lasciare un segno tangibile nelle nostre comunità”.

Giovanni Palli, presidente Provincia di Pavia

“Sostenibilità, Cultura, Giovani e Lavoro, Innovazione Sociale sono solo alcuni degli ingredienti vincenti che testimoniano, ancora una volta, la capacità del nostro territorio di affrontare, grazie ad una visione chiara e condivisa, le sfide del futuro della provincia di Pavia. Il filo rosso che, pur nella diversità delle tematiche affrontante e dei soggetti proponenti, unisce questi progetti è rappresentato proprio dalla capacità di generare valore per le comunità locali. È in grado inoltre di far crescere quei fattori abilitanti necessari per lo sviluppo della provincia di Pavia. Un ringraziamento doveroso va, oltre che a tutti i proponenti, alla Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la costante attenzione alla provincia di Pavia”.

Giancarlo Albini, presidente Fondazione Comunitaria Pavia onlus

“Il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia a favore di questi sette progetti emblematici ci consentirà di attivare, tra l’altro, iniziative capaci di generare un impatto positivo sulla qualità della vita. Servirà anche per la promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale del territorio. Siamo grati quindi a Fondazione Cariplo che ancora una volta si è mostrata attenta ai bisogni della comunità Pavese”.