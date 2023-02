Partono i primi aiuti della Lombardia per la popolazione colpita dal terremoto in Turchia. Un Team USAR, composto da 11 Vigili del Fuoco, 2 medici, 2 infermieri e 2 tecnici logistici dipendenti di Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza da sabato 11 febbraio opererà a Incirlik, in Turchia, per offrire un contributo concreto all’attività di ricerca e salvataggio dei dispersi a seguito del terremoto.

Il Team si muoverà domani mattina alle ore 8.30 dall’Ospedale Niguarda, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, per raggiungere l’aeroporto di Pisa. Da lì, alle ore 16, il volo per la Turchia. Una volta raggiunto Incirlik, il trasferimento presso la struttura, già allestita dai Vigili del Fuoco, ad Hatay.

I medici e gli infermieri al seguito della missione sono dipendenti dell’IRCCS San Matteo di Pavia e dell’ASST Spedali Civili di Brescia e operano anche per le attività riguardanti AREU.

Il personale che porterà aiuti alle persone colpite dal terremoto in Turchia è ‘certificato’ per le missioni internazionali. Ha anche maturato esperienza in altre missioni per calamità naturali.

La durata della missione è per ora stimata in 7/10 giorni.