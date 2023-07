Chiavenna/So, progetto Interreg ‘Omnibus 4.0’: sinergie vincenti

A Chiavenna l’evento conclusivo del progetto Interreg Italia-Svizzera ‘Omnibus 4.0’. Tra i protagonisti gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile).

Progetto Interreg ‘Omnibus 4.0’

L’obiettivo è il miglioramento dei collegamenti del trasporto pubblico tra Regione Lombardia e Cantone dei Grigioni. Tutto ciò attraverso la realizzazione di un sistema integrato e sostenibile per la mobilità (pendolare, occasionale e turistica). L’obiettivo è finalizzato anche alla valorizzazione del territorio.

L’iniziativa

Il servizio ‘Omnibus Pass’ prevedeva, anche, l’acquisto, in via sperimentale, di abbonamenti integrati a pendolari, anche transfrontalieri, per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2023. Sono inoltre state acquistate 4 porta bici dall’Agenzia del Tpl di Sondrio da installare sui minibus per portare le bici nel luogo di destinazione. Acquistate anche 80 biciclette elettriche per turisti e residenti dalla provincia di Sondrio. Sono a disposizione soprattutto dei turisti in arrivo dalla Svizzera e dall’Italia che usufruiranno delle due piste ciclabili della Valchiavenna e del ‘Sentiero Valtellina’. Questi tragitti sono inseriti nel percorso transfrontaliero ‘Raetica Classica’, circuito ad anello che collega Saint Moritz e l’Engadina (Svizzera) con la Valtellina. Un percorso fruibile in bicicletta ma anche con i servizi di trasporto pubblico quali bus e treni.

Valorizzazione dei territori

“Un progetto importante e sostenibile – commenta l’assessore Sertori – che valorizza ulteriormente questi territori. Le montagne, le Alpi – ribasdisce – non dividono ma uniscono. Lo testimoniano anche le popolazioni di queste zone”.

“Qui – spiega Sertori – andiamo oltre l’aspetto della mobilità e dei trasporti garantendo effetti rilevanti anche in chiave turistica e sull’indotto di quest’area. Il rapporto tra Regione Lombardia, provincia di Sondrio e Grigioni continua a essere forte e sempre più solido in un’ottica di collaborazione a 360 gradi. L’obiettivo è infatti quello di rendere ancor più attrattiva quest’area geografica rafforzando i nostri legami affrontando insieme le tematiche comuni”.

Sinergia Lombardia-Svizzera

“La sinergia tra la Lombardia e la Svizzera – ha dichiarato l’assessore Franco Lucente – in collaborazione con gli enti locali, permette di sviluppare progetti virtuosi per un trasporto pubblico locale sempre più green. Il nostro obiettivo è potenziare il sistema trasportistico regionale anche sostenendo soluzioni alternative di viaggio. Un esempio è proprio quello che sta succedendo in provincia di Sondrio grazie a Omnibus 4.0”.

Innovazione tecnologica e mobilità sostenibile

“È necessario – ha aggiunto – valorizzare modalità innovative di connessione tra i luoghi, come il car sharing, il bike sharing e l’e-bike. Ecco perché auspico che questo progetto, che vede la provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni protagonisti, possa diventare replicabile in altre realtà lombarde. Tutto ciò all’insegna dell’interazione tra innovazione tecnologica e mobilità sostenibile. L’obiettivo di Regione Lombardia è infatti la neutralità tecnologica, con un tpl che possa contare su soluzioni diverse come l’elettrico, l’ibrido e l’idrogeno. La riduzione delle emissioni, infatti, deve andare di pari passo con un sistema trasportistico moderno e in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza”.

“La Lombardia, in tal senso – ha concluso Lucente – è impegnata concretamente nel rinnovamento dei mezzi pubblici in circolazione, a cominciare dai treni. È prevista infatti la consegna di 222 nuovi convogli, a ridotto impatto ambientale, entro il 2025. Progetti anche per autobus ibridi e battelli elettrici sui nostri bacini lacuali. Omni-Bus 4.0 va proprio nella direzione indicata: innovare per emissioni zero”.