La provincia di Monza e Brianza è al vertice della classifica riguardante la ‘Qualità della vita delle donne’ pubblicata dal ‘Sole 24 Ore‘. L’indagine, che utilizza 12 indicatori, è focalizzata sul benessere femminile e in particolare sulla parità di genere.

La media dei punteggi nei 12 indicatori presi in considerazione vede Monza e Brianza conquistare il primo posto, grazie a una differenza del 7,1% tra tasso di occupazione maschile e femminile, valore inferiore di quasi tre volte alla media nazionale e alle ottime performances relative al livello occupazionale femminile e alle giornate retribuite.

Oltre al primato di Monza, dall’indagine emerge – guardando allo scorso anno – un miglioramento nella qualità della vita delle donne anche nelle altre province lombarde. Nella ‘top 30’ della graduatoria sono presenti Varese (6°posto), Sondrio (11°), Lecco (13°), Cremona (21°), Bergamo (24°), Milano (29°) e Como (30°). In crescita, rispetto alla graduatoria 2021 anche Pavia, Lodi e Mantova. In calo solamente Brescia.

“Un risultato importante – ha evidenziato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana – e siamo soddisfatti del primato di Monza e Brianza. Una performance che premia un territorio dal tessuto particolarmente produttivo e articolato. Questo riconoscimento non deve essere un punto di arrivo, ma uno stimolo a impegnarsi sempre di più per affermare la parità di genere in tutti i settori e a ogni livello”.