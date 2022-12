La soddisfazione dell’associazione ‘tv locali’ aderenti a Confindustria

Nuovo intervento della Giunta regionale lombarda a sostegno dell’informazione radiotelevisiva locale.

In una Nota congiunta Regione Lombardia e Confindustria Radio Televisioni comunicano infatti che il provvedimento prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva agli stanziamenti attuali, a valere sul 2022. In continuità con i livelli di contributi del 2021, destinata alle emittenti che garantiscono una occupazione significativa, investimenti tecnologici d’avanguardia, qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto.

Tutti elementi, questi, certificati dalle graduatorie redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico in base al Regolamento Dpr 146/2017.

Parola d’ordine pluralismo

Questo provvedimento è a favore del pluralismo, in applicazione della legge regionale 8/2018. Segue infatti il bando del 23 novembre scorso rivolto alle testate giornalistiche online. Nonchè alle emittenti di piccole dimensioni a limitata copertura del territorio lombardo.

Investire in informazione di qualità

Il nuovo provvedimento di prossima pubblicazione premia dunque le imprese televisive che con coraggio continuano ad investire nell’informazione. E nella produzione di contenuti di qualità, creando sviluppo e occupazione qualificata. Sono imprese che negli ultimi anni sono state messe a dura prova dalla crisi del mercato pubblicitario, strettamente legato all’andamento dell’economia. Nonchè da onerosi investimenti tecnologici. A compendio di questa misura è in fase di completamento anche il bando a sostegno delle piccole realtà televisive stimolo e risorsa delle comunità locali.

Soddisfazione per il sostegno di Regione all’informazione locale

Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione TV Locali aderente a Confindustria Radio Televisioni, esprime soddisfazione per l’attenzione manifestata da Consiglio e Giunta regionale della Lombardia per il reperimento dei fondi e per i bandi conseguenti che consentono, anche per quest’anno, un concreto sostegno alle imprese del settore operative sul territorio lombardo.