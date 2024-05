La Lombardia vuole sostenere concretamente la ricerca svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) orientata al trasferimento tecnologico per favorire futuri investimenti nelle soluzioni innovative, prototipi e nuovi prodotti o servizi sviluppati nell’ambito delle scienze della vita a beneficio dei pazienti e della società.

Questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione. La misura dà il via al percorso che porterà a definire una misura ‘ad hoc’ per gli IRCCS pubblici e privati.

Lombardia prima regione che stanzia fondi con questo obiettivo

“La Lombardia – spiega l’assessore – è la prima Regione italiana che prova a mettere in campo delle risorse per far sì che la ricerca dei nostri IRCCS incontri il mercato e quindi possa trasformarsi in progetti concreti. È una misura che abbiamo condiviso con loro e che, quindi, sono sicuro riscuoterà grande successo. Dopodiché, data anche la disponibilità di fondi a valere sul Fesr, potremo mettere in campo le risorse. Queste serviranno per far fare un ulteriore salto in avanti ai nostri istituti”.

Per la Lombardia è, dunque, sempre più importante potenziare l’attività di ricerca biomedica, lo sviluppo del capitale umano e creare sinergie e reti tra i vari attori del sistema, a partire dalla valorizzazione degli IRCCS lombardi.

Valorizzre la ricerca degli Irccs per migliorare le cure

“Tutto questo – conclude l’assessore – in una logica di attenzione ai cittadini lombardi, di attrattività e di internazionalizzazione del sistema sociosanitario lombardo. Investire in innovazione e ricerca in questo campo significa infatti migliorare le cure e proporne sempre di più appropriate“.