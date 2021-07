“La rinascita del turismo passa attraverso la riscoperta di prodotti unici dell’enogastronomia lombarda, perle di un territorio in grado di regalare ai visitatori esperienze uniche, da ricordare nel tempo: sorseggiare un buon vino, assaporare l’eleganza di un olio fine e deciso sono ricordi che rimarranno indelebili e porteranno il turista a tornare in Lombardia, per apprezzarla sempre di più”. Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, commenta l’approvazione del bando ‘Il turismo agricolo del vino e dell’olio di qualità‘: 160.000 euro per supportare le imprese agricole e gli agriturismi produttori di vino DOP e IGP e le cantine di olio d’oliva DOP e tutti gli agriturismi lombardi che intendono promuovere vini (DOP e IGP) e oli di qualità lombardi (DOP).

Vino e olio eccellenze dei territori

“Vino e olio – aggiunge Lara Magoni – sono due eccellenze dell’enogastronomia lombarda e veicoli per la rinascita del turismo. Si tratta di prodotti pregiati della Lombardia che rappresentano un volàno importante per il turismo enogastronomico. Proprio il vino, grazie alla sua storia e cultura, permette infatti al turista di intraprendere nuove strade, alla scoperta di cantine e vigneti, dolci colline e paesaggi incantati delle nostre terre”.

Alla ricerca di sapori autentici

“Eccellenze culinarie, percorsi della tradizione e luoghi unici – continua l’assessore – che la nostra Lombardia può offrire. In tal senso, il vino rappresenta un valore aggiunto importante per il turista. Che è alla ricerca di sapori autentici”.

Il contributo fondamentale del vino per il turismo

“Il vino prodotto dalle viti nostrane – conclude l’assessore Magoni – potrà infatti contribuire in maniera determinante a far rinascere il turismo della Lombardia. Facendolo quindi tornare ai suoi splendori”.

