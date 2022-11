Olgiate C., riqualificazione ‘Bmx Stadium’. Rossi: riferimento per atleti

Regione Lombardia e Comune di Olgiate Comasco. “Per la riqualificazione del Bmx Stadium di Olgiate Comasco Regione Lombardia ha dato il via libera all’Accordo Locale Semplificato. Sarà a disposizione dei nostri cittadini per allenarsi e fare esercizio fisico. Il centro è richiesto dalla Federazione Ciclismo per creare un centro federale per la Bmx disciplina olimpica”. Antonio Rossi , sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, annuncia così l’adesione alla proposta di approvazione dell’ ‘Accordo Locale semplificato’ trae Comune di

"Il costo totale dell'intervento – ha aggiunto Rossi – è di 900.000 mila euro di cui la metà pari a 450.000 mila euro stanziato da Regione Lombardia. Continuiamo a supportare con riqualificazioni importanti lo sport nel nostro territorio. Il centro sportivo, sono sicuro, diventerà un luogo di riferimento per atleti provenienti da territori diversi".

Riqualificazione Bmx Stadium, l’intervento nel dettaglio

L’impianto Bmx Stadium di via Sterlocchi è ubicato in posizione strategica; oltre ad essere di facile accessibilità dal centro abitato, è raggiungibile attraverso percorsi pedonali / ciclabili, con mezzi di trasporto privato e pubblico.

L’intervento consiste nell’intero rifacimento della pista. In particolare è previsto lo sbancamento dell’attuale percorso e la successiva realizzazione di un nuovo circuito rispondente alle esigenze di categoria. Ci sarà un’ area di partenza da sei metri, in conformità alle normative vigenti. In programma anche la nuova costruzione di locali accessori (segreteria, sala riunioni, club house, palestra, infermeria, spogliatoi, servizi, accessori, depositi biciclette e attrezzature varie) ubicati in posizione sottostante al blocco di partenza. Tra i lavori anche la rimozione del manufatto prefabbricato esistente destinato a spazi accessori; il rimodellamento e la realizzazione percorsi e aree adiacenti al nuovo circuito. Inoltre in programma anche la verifica ed eventuale integrazione dell’impianto interno di illuminazione. Infine ci sarà la sistemazione e la riqualificazione dell’ arredo urbano esterno e degli spazi del parcheggio.