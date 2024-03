Sabbioneta patrimonio Unesco Lombardia Style

Il brand turistico unitario firmato da Regione Lombardia, ‘Lombardia Style‘ si diffonde nelle province lombarde come utile strumento di marketing territoriale.

Così anche a Sabbioneta, gioiello in provincia di Mantova, visitato ieri da Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia.

A Sabbioneta patrimonio Unesco arriva il Lombardia Style

“Un patrimonio Unesco firmato ‘Lombardia Style’ – spiega l’assessore -. Questo ho trovato, con enorme piacere, ieri a Sabbioneta nel corso della mia visita all’Infopoint locale. Lì mi hanno accolto operatori fieramente ‘brandizzati’ con il’ ‘Lombardia Style’, di cui indossavano felpe e magliette. Ragazzi che lavorano con passione, orgogliosi della loro meravigliosa città e di poter raccontare a turisti e visitatori le nostre eccellenze lombarde. Un grazie speciale al sindaco di Sabbioneta, Marco Pasquali e all’amico mantovano Ezio Zani”.

Valido ausilio

“Sono felice che il brand ‘Lombardia Style’ sia sempre più richiesto a livello locale da Comuni e Province che lo ritengono un valido ausilio alla loro attività di promozione turistica territoriale. Questo era esattamente il mio obiettivo, una promozione sinergica delle identità locali ma sotto l’ombrello di un brand unitario regionale, perché l’unione fa la forza” aggiunge Mazzali che ha anche personalmente consegnato all’InfoPoint alcune copie della brochure ‘Lombardia Style’, con in copertina lo stilista più iconico del Made in Italy nel mondo, Giorgio Armani.

Il nuovo marchio unitario ‘Lombardia Style’, fortemente voluto dall’assessore Mazzali, nasce con lo scopo di promuovere tutte le eccellenze delle province lombarde (paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e legate a moda-design). È stato lanciato ufficialmente alla BIT di Milano lo scorso febbraio, dopo precedenti presentazioni di successo a due eventi esteri, a Cannes e a Francoforte.

Mantova e Sabbioneta gioielli unici di valore insetimabile

“Le città di Mantova e Sabbioneta – evidenzia l’assessore – sono state entrambe Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La città dei Gonzaga non è solo un gioiello unico e inestimabile, ma è anche la città in cui vivo, e per questo motivo è un luogo a me particolarmente caro. Conosco a memoria ogni suo angolo, via e piazza ed anche i colori che prende in primavera e la misteriosa ma romantica nebbia che la ricopre d’inverno. E che dire di Sabbioneta? Chiamata ‘Piccola Atene’ è un patrimonio mondiale dell’Unesco, che affascina chiunque la visiti”.