San Giovanni in Croce, Sertori e La Russa: più sicurezza grazie a caserma

Inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri a San Giovanni in Croce (Cremona). Un progetto fortemente sostenuto dalla Regione Lombardia presente, martedì 1 ottobre 2024, con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali e Programmazione negoziata) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile).

La nuova caserma a San Giovanni in Croce

“Una giornata di festa – ha detto l’assessore Massimo Sertori – che concretizza un lavoro portato avanti insieme da Regione Lombardia, Arma dei Carabinieri e Amministrazione comunale”. “Il risultato della nuova stazione – ha aggiunto – è la concretizzazione dell’accordo tra Regione e Carabinieri che prevedeva da parte dell’Arma l’individuazione delle priorità che, poi, la Lombardia ha sostenuto consentendo di passare dall’idea, al progetto e, quindi, alla realizzazione dell’opera attesa sia dall’Arma che dall’Amministrazione comunale e dai cittadini della zona”.

Attenzione ai Piccoli Comuni

“Intervenire nei Piccoli Comuni in termini di servizi e sicurezza – ha sottolineato Sertori – corrisponde al disegno della Regione di rendere attrattive e sicure tutte le zone della Lombardia”.

Passo fondamentale sul fronte sicurezza reale e percepita

“L’appuntamento di martedì 1 ottobre 2024 – ha detto l’assessore La Russa – rappresenta un passo fondamentale per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini di San Giovanni in Croce e delle aree circostanti. Regione Lombardia ha sempre ritenuto prioritario investire in questo settore. La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale è stata essenziale per raggiungere l’importante obiettivo. La nuova caserma non è solo una struttura fisica. È infatti simbolo di presidio costante e di impegno per la sicurezza e la protezione della comunità”.

Frutto di un Accordo di Programma

“La caserma dei Carabinieri inaugurata – ha continuato – è stata realizzata infatti sulla base di un Accordo di Programma promosso dal Comune di San Giovanni in Croce su richiesta dell’Unione dei Comuni di Palvareta Nova (San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio e Voltido) in sostituzione della precedente sede situata nel Comune di Solarolo Rainerio”.

Costo dell’opera e cronoprogramma

Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 1.084.000 euro, di cui 778.000 euro finanziati quindi da Regione Lombardia. Il restante messo a disposizione dal Comune di San Giovanni in Croce.

I lavori sono iniziati nei primi mesi del 2020, hanno subìto ritardi in periodo Covid e si sono formalmente conclusi nel 2023. La caserma è operativa da luglio 2024.