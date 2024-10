Al via la campagna antinfluenzale gratuita in Lombardia

Numeri incoraggianti nel giorno di apertura della campagna gratuita di vaccinazione contro l’influenza in Lombardia. In questa prima fase è rivolta alle categorie più a rischio. Dal 4 novembre, sarà estesa a tutta la popolazione. Obiettivo proteggere i cittadini dalle infezioni stagionali, in particolare influenzali. Nei giorni 5 e 6 ottobre si terranno eventi di apertura straordinaria organizzati dalle strutture sanitarie territoriali.

Anche l’assessore Bertolaso si è vaccinato

Oltre tremila dosi sono state prenotate dai medici di famiglia. Anche l’assessore Bertolaso si è sottoposto alla vaccinazione. “La campagna gratuita di Regione Lombardia è partita bene” – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare – durante l’incontro ‘Vaccinazioni ai pazienti fragili, opportunità di salute’ promosso da Fondazione The Bridge. “Stiamo convincendo i cittadini – ha aggiunto – ad essere più partecipi, presenti e determinanti rispetto agli anni passati. Serve l’impegno di tutti per raggiungere i risultati sperati. L’influenza è una patologia che può essere estremamente seria, e la sua prevenzione può avvenire solo grazie a un grande gioco di squadra”.